Організатори міжнародної велогонки в Києві підготували сюрприз

З 24 по 26 травня в Києві відбудеться міжнародна велогонка Race Horizon Park 2013, що входить до серії Міжнародного союзу велосипедистів UCI EuropeTour категорії 1.2.

Як передає кореспондент УНІАН, на презентації змагань, що відбулася сьогодні, було оголошено про те, що цього разу пройдуть дві повноцінні одноденні гонки, що дозволить спортсменам заробити вдвічі більше очок у рейтинг UCI.

«Для того щоб спортсмени мали можливість відбиратися на чемпіонати і Кубки світу, чемпіонати Європи чи Азії, їм необхідно заробляти очки. Тому ми прийняли рішення проводити не один, а два повноцінні заїзди, кожний із яких оцінюватиметься за регламентом UCI і в плані очок, і в плані грошової винагороди. Це бонус і для вітчизняних велокоманд, адже, не залишаючи меж України, вони можуть заробити вдвічі більше балів. І звичайно ж, наявність формату такої події робить Україну цікавим партнером у популяризації велосипедного спорту в світі. У нинішньому році в гонці візьмуть участь багато провідних європейських і азіатських команд», - сказав організатор Race Horizon Park 2013, віце-президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко.

Так, цього року свою участь вже підтвердили: Christina Watches-Onfone (Данія), Astana Continental Team (Казахстан), Kolss Cycling Team (Україна), Kyiv Region (Україна), ISD Continental Team (Україна), Samara Regional Team (Росія), Team Forman Cinelli (Чехія), Moldavian National Cycling Team (Молдова) і Israel National Team (Ізраїль). Це лише ті команди, які вже офіційно заявилися. Список істотно поповниться до початку змагань.

«Наша команда налаштована дебютувати на Race Horizon Park 2013 і бути активною впродовж гонки: є фінішер добрий і профіль гонки дуже нам підходить. Крім Польщі, в Східній Європі не доводилося змагатися. Дуже хотілося б запам'ятатися тут», - сказав тренер ізраїльської команди Віктор Китаєв.

Також з метою перемагати їдуть до України торішні призери Race Horizon Park 2012 - команда з Астани.

«Гонка Race Horizon Park 2012 сподобалася і нашим гонщикам, і менеджменту команди. Якщо організатори працюватимуть над її розвитком, залучатимуть більше компетентних людей, скажімо, збільшувати кількість інтернаціональних команд, необхідних для підвищення рівня конкуренції та спортивного зростання, то гонка може заробити високий статус. Цього року ми веземо більше молоді, природно, сильних хлопців, щоб команда виглядала на належному рівні. Хочемо, як мінімум, повторити успіх минулого року, коли Микита Умербеков завоював третє місце», - сказав спортивний директор команди Андрій Тетерюк.

Міжнародним комісаром, який представляє UCI на гонці Race Horizon Park 2013, стане суддя з Португалії Ізабель Марія Франко Фернандес.

Згідно з регламентом UCI, змагання такого рівня мають обслуговувати два судді - міжнародний комісар UCI і суддя, який представляє Україну. Як і минулого року, ним буде Сергій Батюров.