Підготовка Кличка до бою з П'янетою вийшла на фінальну стадію (фоторепортаж)

Підготовка Чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимира Кличка до поєдинку з Франческо П'янетою, який відбудеться 4 травня на SAP-арені у Мангеймі (Німеччина), вийшла на фінальну стадію, - повідомляє прес-служба українського боксера.

Нагадаємо, наступної суботи на SAP-арені у Мангеймі (Німеччина) Володимир Кличко проведе захист титулів у поєдинку проти Франческо П'янети.

Пряма трансляція бою Кличко - П'янета відбудеться 4 травня 2013 року о 22:30 на телеканалі "Інтер" в рамках програми "Великий бокс".

Фото: michaelsterlingeaton.com