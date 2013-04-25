Українські дзюдоїсти позбулися шансів на медалі чемпіонату Європи

Як повідомляє офіційний сайт змагань, Геворг Геворгян достроково, "іпоном" (чиста перемога), за 13 секунд до закінчення бою програв білорусові Дмитру Шершню. Прикметно, що до цього суперник заробив також оцінку "юко".

Крім того, поєдинок одного з найтитулованіших українських дзюдоїстів Георгія Зантарая з угорцем Бенце Замборі завершився ще швидше. За 2 хвилини 17 секунд український дзюдоїст спочатку зумів заробити оцінку "вадза-арі", але потім дозволив суперникові зробити прийом, який судді оцінили в "іпон".

За правилами змагань українці, в разі успішного виступу суперників, могли б потрапити в утішливий турнір і позмагатися за бронзові медалі. Але згодом і Д.Шершень, і Б.Замборі програли майбутнім півфіналістам чемпіонату. Білорус поступився французові Давиду Ларосу, а угорець - грузинові Лаші Шавдатуашвілі.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи в столиці Угорщини триватиме до 28 квітня. У програмі турніру, крім особистої першості серед чоловіків і жінок, значаться також командні змагання.