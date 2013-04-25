Донецьку сподобалося проводити ЧС з хокею - Україна подала ще одну заявку

Президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін заявив, що ФХУ подає заявку на проведення світової першості в 2014 році, де збірна України виступатиме в Дивізіоні А1 - другому за значущістю у світовій хокейній ієрархії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Брезвін повідомив сьогодні на прес-конференції.

Місцем проведення турніру, як і цього року, буде заявлено Донецьк.

"Чемпіонат світу в Донецьку відбувся на доброму рівні, і ми одержали гарні відгуки від Міжнародної федерації хокею (IIHF). Зокрема, президент Рене Фазель висловив свою подяку в офіційному листі, - відзначив А.Брезвін. - Україна має хороший імідж в IIHF, тому ми знову подали заявку на чемпіонат світу. Ми навіть пішли на певний рекорд, провівши за останні роки кілька змагань високого рівня під егідою Міжнародної федерації. Виходячи з цього, ми розуміємо, що багато команд, які брали участь в цих турнірах, одержали добрі враження від організації. Саме з цієї причини, коли відбуватиметься голосування, ми матимемо хорошу підтримку і чинники додаткового впливу. Звичайно, я впевнений, що будуть хороші заявки від Японії, Кореї, інших команд. Але ми проводитимемо роботу, розмовлятимемо з конкурентами".

Нагадаємо, що місця проведення чемпіонатів визначатимуться на щорічному Конгресі IIHF, який в нинішньому сезоні відбудеться в Стокгольмі під час чемпіонату світу в топ-дивізіоні.

Як повідомляв УНІАН, цього року в Донецьку відбувся чемпіонат світу серед команд третього за значущістю дивізіону (А2), в якому збірна України посіла перше місце і підвищилася в класі.