Шовковський на милицях: вибув мінімум до кінця року

З великою ймовірністю можна казати, що матч між збірними України і Литви став для воротаря "Динамо" Олександра Шовковського останнім в 2007 році, повідомляє сайт football.ua.

У неділю вранці в київській клініці доктора Ярослава Лінько Олександр пройшов обстеження, після якого на хвору ногу був накладений лонгет.

Остаточний діагноз ще не встановлений, - розповідає динамівець. - Сьогодні і завтра (розмова відбується у понеділок) у цій же клініці пройду два обстеження – МРТ і УЗІ. Тоді і можна буде говорити про ступінь пошкодження голеностопа. Поки є припущення, що кістка не пошкоджена. Швидше за все, проблеми із зв`язками».

Із сумом Шовковській, пересуваючись на милицях, згадує епізод наприкінці першого тайму: «Намагався в стрибку парирувати м`яч. Відштовхуючись в лівий бік, вага перейшла на правий бік і нога «поїхала» на слизькому полі. Через больові відчуття одразу зрозумів, що продовжити гру не зможу».

Точніші терміни реабілітації динамівця будуть відомі в середу вранці.