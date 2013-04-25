Гравець Дніпра звільнився від клубу через суд

Як повідомляє офіційний сайт дніпропетровського клубу, тепер уже екс-гравець "Дніпра" рішенням суду одержав статус вільного агента, мотивуючи свої претензії до колишнього клубу невиконанням контрактних зобов'язань перед гравцем.

Судді визнали вагомими аргументи Д.Боатенга, незважаючи на те, що "Дніпро" надало, здавалося б, вагомі докази того, що гравець збірної Гани не виконував свої обов'язки, прописані в контракті з ФК "Дніпро", - не відвідував тренування, відмовлявся виходити на поле в офіційних матчах.

Разом з тим, у повідомленні ФК "Дніпро" підкреслюється, що клуб не раз міг продати Д.Боатенга за 2 млн. євро до клубів Туреччини і Англії.