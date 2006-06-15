Закінчився матч Еквадор - Коста-Ріка

Національна збірна Еквадору з футболу обіграла збірну Коста-Ріки з рахунком 3:0 на Чемпіонаті світу в Німеччині.

У збірної Еквадору відзначилися Карлос ТЕНОРІО (8), Агустін ДЕЛЬГАДО (54), Іван КАВ’ЄДЕС (92)

Таким чином, на даний момент у групі А лідирує збірна Еквадору, в активі якої за результатами двох матчів шість очок (5-0), на другому місці - команда Німеччини з шістьма очками після двох матчів (5-2). Останнє місце в групі займають збірна Польщі і збірна Коста-Ріки, які за результатами двох матчів набрали по 0 очок (0-3 і 2-7 відповідно).

За результатами сьогоднішнього матчу Еквадор забезпечив собі вихід з групи.

20 червня відбудуться чергові матчі в групі А - між збірними Німеччини - Еквадору і Коста-Ріки – Польщі.