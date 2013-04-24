Два українські хокейні клуби можуть поїхати грати у Білорусь

Сьогодні в Мінську відбулося засідання виконкому Федерації хокею Республіки Білорусь, під час якого президент ФХРБ Євген Ворсін заявив про те, що з наступного сезону учасниками Відкритого чемпіонату Білорусі (ВЧБ) можуть стати київські клуби "Беркут" і "Компаньйон-Нафтогаз".

Як повідомляє білоруський портал goals.by, президент ФХРБ заявив: "Наступний ВЧБ має стартувати 5 або 6 вересня. До речі, буква «В» звідси може і відпасти. Латвійський «Металургс» відмовився, "Беркут" притих, хоча в Україні підтвердили свою участь у місцевій ПХЛ лише два клуби. Можливо, до білоруської ліги приєднається "Компаньйон-Нафтогаз".

Як повідомляв УНІАН, представники київського "Беркута" заявили про можливий вихід із української ПХЛ і перехід до ВЧБ після того, як директорат ПХЛ виключив клуб з числа учасників плей-офф змагань. Мотивувалося рішення про виключення затримкою виплати вступного внеску клубом для участі у плей-офф. Затримка становила близько однієї години. Разом з тим, "Беркут" з великою перевагою над конкурентами виграв регулярний чемпіонат ПХЛ і був головним фаворитом плей-офф.