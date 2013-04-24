Тренер «Волині» попрощався з командою

"Я не сильно здивований, - сказав гравець «Волині» Максим Старцев. - Багато розмов велося про відставку тренера. Ми знали, що це не за горами, може статися у будь-який момент. У нас були збори перед тренуванням, на яких Анатолій Васильович побажав нам усім успіхів, подякував за роботу. Ми, в свою чергу, теж побажали йому успіхів і подякували. Розсталися на мажорній ноті", повідомляє телеканал "Футбол".

Готувати команду до матчу із запорізьким "Металургом", за даними телеканалу, буде наставник молодіжної команди – Анатолій Пісковець.

"Хлопці трохи переживають. На нас очікує зміна тактики й ситуації загалом. Але потрібно було щось міняти, адже ми довго не можемо виграти. А.Пісковця вважаю хорошим фахівцем. Грав у цьому сезоні 2 гри за дубль і можу сказати, що він уміє налаштовувати на гру, хороший мотиватор, тому все повинно вийти. Зміни завжди на краще, а в цій ситуації тим більше", - прокоментував те, що А.Дем‘яненко залишає команду, ще один гравець Сергій Литовченко.

Разом із тим, офіційної інформації про те, що тренер йде, на сайті клубу досі немає. Співробітники ФК "Волинь" також не підтверджують, але й не спростовують цього.

Як повідомляв УНІАН, інформація про те, що А.Дем‘яненко йде з посади головного тренера "Волині", з'явилася у вівторок вранці.