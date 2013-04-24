Провідний український гімнаст став громадянином Росії
11:56, 24 квітня 2013Спорт
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Український гімнаст Микола Куксенков став громадянином Російської Федерації і відтепер представлятиме цю країну на міжнародних змаганнях.
Микола Куксенков - тепер російський гімнаст
Про це з посиланням на "ФЦП-Прес" повідомляє newsru.
Рішення виступати за збірну Росії лідер чоловічої української збірної прийняв у листопаді 2012 року. В очікуванні документів він тренувався у Володимирі. Куксенков є багаторазовим чемпіоном України, переможцем в абсолютній першості та срібним призером у вправі на перекладині на Універсіаді-2011 в Китаї. На літніх Олімпійських іграх в Лондоні він зайняв четверте місце у багатоборстві.
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