Провідний український гімнаст став громадянином Росії

Про це з посиланням на "ФЦП-Прес" повідомляє newsru.

Рішення виступати за збірну Росії лідер чоловічої української збірної прийняв у листопаді 2012 року. В очікуванні документів він тренувався у Володимирі. Куксенков є багаторазовим чемпіоном України, переможцем в абсолютній першості та срібним призером у вправі на перекладині на Універсіаді-2011 в Китаї. На літніх Олімпійських іграх в Лондоні він зайняв четверте місце у багатоборстві.