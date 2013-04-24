Уряд США хоче відсудити в Армстронга десятки мільйонів

У вівторок міністерство юстиції пред'явило спортсмену претензії на десятки мільйонів доларів за збиток, нанесений репутації державної Поштової служби США, яка протягом багатьох років була головним спонсором його команди.

Відповідний позов був поданий в окружному суді федерального округу Колумбія. "Державна поштова служба / USPS / як спонсор заплатила приблизно 40 млн доларів команді велогонщиків з 1998 по 2004 роки", - вказується в документі. Самому Армстронгу з цієї суми було виплачено 17 млн ​​доларів, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Уряд має намір вимагати відшкодування збитків, що у три рази перевищують спонсорські виплати USPS. Сума може скласти більше 100 млн доларів. У своєму позові Мін'юст звинувачує колишнього шестикратного переможця "Тур де Франс" у тому, що той, вживаючи допінг, порушив умови контракту з USPS і "несправедливо збагатився" за її рахунок. Крім нього відповідачами названі також директор команди велогонщиків Йохан Брюнель і компанія "Тейлвінд спортс", що здійснювала менеджмент команди. Формально Мін'юст приєднався до іншого судового позову, поданого раніше одним з велогонщиків, що виступали разом з Армстронгом.

Звинувачення у вживанні допінгу проти Армстронга були висунуті ще кілька років тому, проте він геть заперечував свою провину навіть під присягою. Лише в січні цього року під тиском численних доказів Армстронг зізнався, що здобув усі свої перемоги в престижній велогонці "Тур де Франс" тільки завдяки застосуванню заборонених препаратів.