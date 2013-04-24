Федерація футболу активізує дитячий футбол

Проект впроваджує принцип УЄФА «Футбол для всіх» засобами великих соціальних дитячих футбольних фестивалів у регіонах, а також стане важливим чинником залучення і набору дітей (в тому числі дівчат) до секцій футболу.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України.

З метою реалізації проекту в Андріївці, що під Севастополем, було проведено семінар для майбутніх лідерів цього проекту з регіонів України.

Учасники семінару отримали всі необхідні знання щодо організації та проведення масових дитячо-юнацьких футбольних фестивалів, як пройдуть протягом вересня цього року у 32-х містах України.

В цьому заході також взяли участь представники МВС України та Управління МВС Криму, які передали свій досвід роботи з «важкими» категоріями дітей та роботи з попередження дитячої злочинності. А представники Німецького агентства міжнародного співробітництва (GIZ) презентували програму профілактики ВІЛ/СНІДу та формування здорового способу життя серед дітей та молоді. Усі ці напрями співпраці з ФФУ будуть представлені на заняттях з дітьми під час вересневих фестивалів.

Представникам регіонів були презентовані новий підручник для проведення занять та ілюстрований альбом для роботи з дітьми, зокрема, на тему «Школа юного вболівальника», а також флаєри для дітей з усією інформацією про футбольні секції в регіонах та організації, в які діти можуть звернутись за допомогою.

Також на семінарі був представлений відеоролик про попередження дитячої злочинності на фестивалі «Відкриті уроки футболу», який спільно будуть використовувати працівники МВС та тренери і вчителі - волонтери цього проекту.

До вересня цього року лідери проекту з регіонів, які пройшли навчання на семінарі, підберуть команди місцевих волонтерів для організації «Відкритих уроків футболу» та аналогічно проведуть їх навчання. ФФУ, в свою чергу, до початку фестивалів забезпечить регіони необхідною кількістю інвентарю та екіпіровки, які по завершенню фестивалів залишаться на місцях для подальшої роботи з розвитку шкільного футболу.