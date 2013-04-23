Бій Кличко-Повєткін відбудеться у Москві - росіяни виграли аукціон

Титульний бій між "регулярним" чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) росіянином Олександром Повєткіним і чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією IBF і WBO українцем Володимиром Кличком відбудеться 31 серпня в Москві, інших варіантів немає, заявив агентству "Р-Спорт" промоутер Повєткіна Володимир Хрюнов.

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У вівторок команда Хрюнова виграла аукціон, що проходив у Панамі, повідомляє РІА Новости. Промоутер переміг у торгах, зробивши пропозицію на суму 23,2 мільйона доларів, тоді як його опоненти - K2 Promoutions (братів Кличків) і Sauerland Event (патронує Повєткіна) - поставили 7,1 і 6,01 мільйона доларів відповідно. Серед місць проведення бою перераховувалися Росія, Німеччина і Лас-Вегас.

"Це нормальна сума, тому що це дуже очікуваний бій. Я ще хочу сказати про захист інтересів самого боксера, Олександра Повєткіна, це можливість провести бій в тому місці, де це найкраще зробити. Ми плануємо бій провести в Москві 31 серпня, поки ніяких змін не планується, - сказав Хрюнов по телефону. - За правилами потрібно було заявити три місця, тому ми їх і заявили, а так Москва, тільки Москва, дорога наша столиця ".

Повєткін до поєдинку з Кличком 17 травня в Москві зустрінеться з поляком Анджеєм Вавржікою. Володимир Кличко 4 травня в Мангеймі (Німеччина) вийде на ринг у поєдинку з італійцем Франческо П'янети.