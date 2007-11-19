Андрій Воронін: це жахливо...

Форвард збірної України Андрій Воронін прокоментував суботній поєдинок проти литовців. Причини поразки Воронін бачить у помилках команди і у відсутності везіння.

«Результат явно не по грі. Поле було в катастрофічному стані, востаннє на такому ми грали на Фарерах. Але суперник грав у тих же умовах, а значить, це не може служити виправданням. До того ж, не на нашому боці була удача. Через власні помилки ми пропустили два голи і у результаті залишаємо Литву без очків. Було видно, що наша команда прагнула виграти, а не, просто приїхала номер відбувати. Ми старалися, створювали в кожному таймі хороші моменти, але забити не змогли. Може, в попередньому відбірковому циклі у нас було більше везіння, може, ми не припускалися таких дитячих помилок. Але що поробиш? Треба працювати далі, готуватися до наступного циклу». – сказав футболіст.

Вороніна пригнічує той факт, що йому не вдається забити за збірну: «Як ви знаєте, я давно не забивав за збірну і це жахливо. Але набагато прикріше те, що ми сьогодні програли. Попереду у нас ще є матчі, в яких я рано чи пізно заб`ю. Але, перш за все, я командний гравець, і мені б більше хотілося, щоб наша збірна вигравала - скільки б я при цьому забивав або не забивав».

Нападаючий «Ліверпуля» розповів про те, яким йому запам`ятається цей відбірковий цикл:

«Цей відбірковий цикл був, що називається, не наш. Ми втратили багато очків, пропустили багато м`ячів, які не повинні були пропускати, і не забили багато голів, які забивати зобов`язані були. Загалом, у попередньому відборі все складалося на нашу користь. А на цей раз - навпаки. Але життя триває, нам треба догравати цей цикл і готуватися до наступного», - підсумував Воронін.

За матеріалами СпортОбоза