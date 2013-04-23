Український тенісист Стаховський вийшов у другий раунд турніру в Бухаресті
17:31, 23 квітня 2013Спорт
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Український тенісист Сергій Стаховський вийшов у другий раунд турніру ATP-250 в Бухаресті.
Сергій Стаховський вийшов у друге коло / Фото : tochka.net
Як повідомляє офіційний сайт Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР), у стартовому матчі основної сітки змагань киянин, який посідає 98-е місце в рейтингу АТР, у двох сетах обіграв Ярослава Поспішила з Чехії - 6:2, 6:2. Матч тривав 1 годину 16 хвилин. На рахунку С.Стаховського 3 ейса.
Наступний суперник українця визначиться в матчі між аргентинцем Орасіо Себальосом і Гільєрмо Гарсія-Лопесом з Іспанії. Цей матч відбудеться сьогодні пізніше.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Бухаресті С.Стаховський виграв три матчі кваліфікаційних змагань, оскільки не був автоматично допущений до основної сітки через низький рейтинг.
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