Збірна України з футболу таки зіграє з Камеруном

2 червня національна футбольна команда України проведе контрольний поєдинок проти команди Камеруну.

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, відповідний контракт підписано федераціями обох країн. Зустріч відбудеться у Києві, на НСК «Олімпійський». Збірна Камеруну в найсильнішому складі прибуде до Києва 30 травня, а після гри з українцями вирушить у Того, на свій матч відбору до ЧС-2014. Для команди України цей матч буде проведено в рамках підготовки до відбірного матчу Чемпіонату світу-2014 проти збірної Чорногорії.

Як повідомляв УНІАН, чутки про домовленість з камерунською федерацією футболу щодо проведення товариської зустрічі двох збірніх з'явилися місяць тому. Але протягом цього терміну обидві сторони не могли досягти домовленості про дрібні деталі контракту. Нарешті, сьогодні оголошено про те, що договір про проведення матчу підписаний офіційно.