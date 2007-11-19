Шовковський вибув на два тижні

Воротар київського Динамо і української збірної Олександр Шовковський пропустить два тижні. Замість нього в головну збірну країни викликали Богдана Шуста з донецького "Шахтаря".

В кінці першого тайму матчу проти Литви основний голкіпер збірної України і київського "Динамо" Олександр Шовковський вимушений був попросити заміну через пошкодження.

На післяматчевій прес-конференції Олег Блохін розповів, що Шовковський підвернув гомілковостопний суглоб.

Як повідомив інформ-службі ФФУ менеджер команди Олег Тарадай, травма не дозволить грати воротареві близько двох тижнів. На його місце викликаний з розташування молодіжної збірної Богдан Шуст.

Таким чином, Шовковський пропустить не тільки матч проти Франції у відбірковому раунді Євро-2008, але і під питанням його участь у матчі Ліги чемпіонів проти "Роми". Нагадаємо, крім нього в Лігу чемпіонів заявлені тільки молоді Рибка і Бойко.

Football.ua