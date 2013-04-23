Три українські боксери ввійшли до першої десятки рейтингу WBO

До першої десятки рейтингів входять три українські боксери, а ще чотири займають місця з 11-го по 15-те.

Як повідомляє boxingnews.com.ua, в останній версії рейтингу українці розташувалися на таких позиціях (у дужках вказано місце боксера у попередньому рейтингу): Сергій Федченко, 4 (5) і Віктор Постол, 14 (14) - у першій півсередній вазі, Олександр Спірко, 9 (10) - перша середня вага, Макс Бурсак, 7 (7) - середня вага, В’ячеслав Узєлков, 11 (3) - півважка вага, Дмитро Кучер, 13 (13) - перша важка вага, Андрій Руденко, 15 (15) - суперважка вага.

Як повідомляв УНІАН, Всесвітня боксерська організація оновлює свої рейтинги раз на місяць. Ця організація є однією з чотирьох найбільш престижних у світовому професійному боксі.