Хет-трік ван Персі достроково вивів МЮ в чемпіони Англії

Зустріч завершилася з рахунком 3:0. Усі три м'ячі забив Робін ван Персі (2, 13, 33), який тепер з 24 м'ячами очолив бомбардирський список першості.

МЮ, набравши 84 очки, став недосяжним за чотири тури до закінчення Чемпіонату. Найближчий переслідувач МСіті програв в цьому турі Тоттенхему 3:1 - у нього залишилося 68 очок.

Це чемпіонство стало для клубу вже 20-м в історії. І 13-м під керівництвом Алекса Фергюсона.

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Нагадаємо, що Шахтар міг достроково стати чемпіоном України цієї неділі - за п'ять турів до фінішу. Теоретично Металіст ще може ліквідувати розрив у 15 очок :)