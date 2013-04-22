Баскетбольна Суперліга визначила п'ятірку найкращих гравців 1/4 фіналу

Кращими захисниками визнані Лінн Грір («Азовмаш») та Ренді Калпеппер ("Ферро-ЗНТУ"), повідомляється на офіційному сайті Суперліги.

Л.Грір відзначився своєю результативністю - третій за кількістю набраних очок і другий за кількістю результативних передач під час чвертьфіналів. У чотирьох матчах із п’яти плеймейкер здобував не менше 20-ти очок, а в третій грі серії відзначився рекордними 32 очками та забив переможний кидок на останній секунді овертайму. Також Л.Грір зробив 14 результативних передач в останньому поєдинку серії.

Р.Калпеппер став найкращим бомбардиром 1/4 фіналу, допомігши «Ферро-ЗНТУ» обійти на шляху до наступного раунду плей-офф «Черкаські Мавпи». Особливо помітну роль захисник відіграв у першому матчі серії, відзначившись 29 очками й 7 передачами, та в другому поєдинку – коли фактично перевів гру в овертайм, реалізувавши штрафні наприкінці основного часу, а в додатковій десятихвилинці забивши не менш важливі кидки з гри. Загалом у чотирьох матчах із п’яти Р.Калпеппер здобував не менше 22-х очок.

Кращими форвардами першого етапу плей-офф визнані Кінделл Дайкс («Говерла») та Річард Гуінн ("Ферро-ЗНТУ").

К.Дайкс не зумів разом з "Говерлою" вийти до півфіналу, поступившись "Будівельнику", однак відзначився у третьому матчі серії, за підсумками якого він набрав 25 очок і зробив 11 підбирань. За зібраними відскоками К.Дайкс поступився лише Джеремі Шаппелу з «Ферро» та центровим з інших команд.

Річард Гуінн в серії з «Черкаськими Мавпами» продемонстрував командну гру, забивавши надважливі м’ячі. Також він відзначився при реалізації дальніх кидків (18 з 40).

Найкращим центровим визнано Владана Вукосавлевича («Політехніка-Галичина»). Він став найкращим гравцем чвертьфіналу за підбираннями й балами РЕ (рейтингу ефективності), а в рейтингу бомбардирів поступився першим місцем лише Р.Калпепперу («Ферро-ЗНТУ»). Особливо В.Вукосавлевичу вдалася перша гра серії з южненцями, в ході якої він реалізував 9 з 11 двоочкових і 10 з 10 штрафних, а також зібрав 14 відскоків, здобувши рекордні 42 бали РЕ.

Як повідомляв УНІАН, під час регулярного чемпіонату п'ятірку кращих гравців Суперліга визначала щопонеділка. У серії плей-офф кращі визначатимуться по завершенні кожного раунду змагань.