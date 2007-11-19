Матузалем не хоче в Україну

Екс-капітан «Шахтаря», бразильський півзахисник Франселіно Матузалем продовжує відновлюватися після травми, якої він зазнав у вересневому матчі з «Барселоною». На початку тижня гравець «Сарагоси» почне індивідуальні заняття і бігові роботи поза гімнастичним залом. Сам футболіст поки що не знає, коли він зможе повернутися на футбольне поле.

"Після двох місяців поза грою, я хочу вийти на поле якнайшвидше, - розповів Матузалем в інтерв`ю виданню «Екіпо». - Важко бути поза командою і робити одну і ту саму рутинну роботу. Ще важче, що весь тиждень тяжко працюєш, щоб подивитися черговий матч вдома по телевізору. Хочеться бути поряд з командою, але не можна і доводиться себе пересилювати".

Футболіст зізнався, що «Сарагоса» - це команда, яка його повністю влаштовує

"Без сумніву, я всім задоволений. Єдина проблема – це травма. Хотілося зіграти значно більше і це мене засмучує", - відзначив Матузалем.

Футболіст спростував чутки про те, що він нібито шкодує про цей перехід і хоче повернутися до України: "Це брехня. Я ні з ким не говорив про «Шахтар» з тих пір, як переїхав до Сарагоси. Завжди говорив, що тут мені подобається. Якщо вони це говорять, то обманюють. Я прагну якнайшвидше звикнути до цієї країни і мої уроки іспанської тільки підтверджують це. Я думаю, що знання мови серйозно мені допоможе у взаєморозумінні з моїми партнерами по команді на полі і поза ним".

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