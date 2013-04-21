Шахтар не став чемпіоном у Дніпропетровську

У Дніпропетровську завершився черговий матч 25-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому «Дніпро» приймав донецький «Шахтар» і зіграв внічию - 1:1.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на поле у Дніпропетровську «Шахтар» виходив у ролі лідера турнірної таблиці УПЛ, який випереджає найближчого переслідувача на 14 очок. І вже сьогодні донеччани могли стати чемпіонами країни. У свою чергу, «Дніпро» продовжує вести боротьбу за друге-четверте місця в підсумковій турнірній таблиці і путівку в Лігу чемпіонів.

Господарям також вкрай небажано було втрачати очки. Матч проходив у впертій і в'язкій боротьбі з численними порушеннями правил з обох сторін. І суддя регулярно діставав з кишені жовту картку. На початку гри перевагою заволоділи господарі поля і їх спурт увінчався успіхом на 13-й хвилині. Грубої помилки в цьому епізоді припустився воротар гірників Антон Каніболоцький. Прийнявши передачу назад, воротар затіяв обведення бразильського форварда «Дніпра» Матеуса, який продемонстрував хорошу техніку і з-під ноги воротаря відправив м'яч у сітку - 1:0.

Відразу ж після цього «Шахтар» великими силами пішов в атаку, але досить довго у гостей нічого не виходило. Найактивнішим на полі був капітан гірників Даріо Срна, але і його зусиль було замало для досягнення успіху. Після перерви гості ще більше посилили тиск на ворота Дніпра і на 61-й хвилині добилися права на пенальті. Іван Стрініч збив у своєму штрафному майданчику Фернандіньо. Цього разу Даріо Срна пробив холоднокровно і точно - 1:1.

Після цього команди почали грати на зустрічних курсах, поперемінно атакуючи ворота один одного. Більше того, в кінцівці «Дніпро» атакував куди небезпечніше. Але успіху жодна з команд так і не добилася.

Таким чином, «Шахтар» набрав 70 очок у турнірній таблиці, випереджаючи на 15 балів «Металіст», але, не зумівши забезпечити собі титул чемпіона.

Це гірники зможуть тепер зробити в наступному турі, коли будуть грати в Донецьку, якраз, проти «Металіста». У «Дніпра», у свою чергу, тепер 49 очок і команда Хуанде Рамоса на 4 пункти відстає від «Динамо» і на 6 - від «Металіста».

Як повідомляв УНІАН, 25-й тур Прем'єр-ліги завершиться в понеділок матчем «Арсенал» (Київ) - «Карпати» (Львів).