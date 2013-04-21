Українські тенісистки програли матч Кубка Федерації канадкам

Як передає кореспондент УНІАН, до п`ятої гри команди підійшли із спільним рахунком 2:2, а потім обома командами були задіяні всі сильні тенісистки. Запасним так і не вдалося проявити себе.

Українки з самого початку парної гри опинилися в ролі тих, хто наздоганяє, що недивно. Досвід спільних виступів у парній грі в Е. Світоліної та Л. Цуренко вкрай малий. Канадки ж регулярно грають в матчах Кубка Федерації саме в такому поєднанні.

У результаті, гра закінчилася нелегкою перемогою канадок – 2:3.

Таким чином, наступного року збірна України виступатиме не в Другій світовій групі, а в третьому за значущістю дивізіоні – 1 групі Евро-Африканської зони.