Українські тенісистки програли матч Кубка Федерації канадкам
19:55, 21 квітня 2013Спорт
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У столичному спорткомплексі «Меридіан» завершився матч Кубка Федерації з тенісу, у вирішальній грі якого, дует Еліна Світоліна – Леся Цуренко поступився канадкам Шарон Фічман – Ежені Бушар у двох партіях – 4:6, 3:6.
Гра закінчилася нелегкою перемогою канадок – 2:3
Як передає кореспондент УНІАН, до п`ятої гри команди підійшли із спільним рахунком 2:2, а потім обома командами були задіяні всі сильні тенісистки. Запасним так і не вдалося проявити себе.
Українки з самого початку парної гри опинилися в ролі тих, хто наздоганяє, що недивно. Досвід спільних виступів у парній грі в Е. Світоліної та Л. Цуренко вкрай малий. Канадки ж регулярно грають в матчах Кубка Федерації саме в такому поєднанні.
У результаті, гра закінчилася нелегкою перемогою канадок – 2:3.
Таким чином, наступного року збірна України виступатиме не в Другій світовій групі, а в третьому за значущістю дивізіоні – 1 групі Евро-Африканської зони.
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