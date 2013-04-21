Металіст знову витіснив Динамо на третє місце

У Харкові завершився матч 25-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому «Металіст» обіграв одеський «Чорноморець» з рахунком 3:1.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, ця гра була найважливішою для обох команд. «Металіст» як і раніше веде боротьбу за друге місце у підсумковій турнірній таблиці УПЛ і путівку в Лігу чемпіонів, а одеський «Чорноморець», після серії невдач, тепер вже б'ється за те, щоб зберегти за собою п'яте місце і здобути путівку в Лігу Європи.

Гра вийшла швидкою, команди грали у відкритий футбол, з численними гострими моментами біля обох воріт. Основні події в першому таймі сталися з інтервалом в одну хвилину. У середині першого тайму, після скидання Папи Гуйє воротар харків'ян Володимир Дишленкович невдало вибив м'яч і гравець «Чорноморця» Лучіан Бурдужан з льоту увігнав м'яч у лівий від себе кут воріт. Але вже в наступній атаці харків'яни розіграли м'яч у центрі поля і Хав'єр Клейтон пробив верхом закинувши м'яч за спину голкіперу одеситів Дмитру Безотосному, який далеко стояв від своїх воріт.

У другому таймі перевагою заволоділи господарі поля. Незабаром це позначилося і на рахунку гри. На 52-й хвилині харків'яни розіграли аут на правому фланзі, Ромеро Марлос зробив передачу на хід Хосе Сосі, який з кута воротарського точно пробив у ворота повз Д. Безотосного. Л. Бурдужан відразу спробував відновити статус-кво, але увірвавшись в штрафний майданчик суперника, втратив м'яч після боротьби з захисником «Металіста». А через десять хвилин, після навісу з кутового, Хав'єр Клейтон головою пробив під поперечину - 3:1.

У час, що залишився гравці «Металіста» спокійно контролювали гру і довели її до перемоги.

В іншому матчі сьогоднішнього дня сімферопольська «Таврія» розгромила луцьку «Волинь» - 3:0.

Таким чином, «Металіст» набрав 55 очок і повернувся на друге місце в турнірній таблиці. Харків'яни на 2 бали випереджають київське «Динамо» і на 7 - дніпропетровський «Дніпро». Правда, у «Дніпра» є гра в запасі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбудеться ще один супер важливий матч за участю першої та четвертої команд у турнірній таблиці - «Дніпро» прийме вдома донецький «Шахтар».