Українські гімнасти посіли третє місце на чемпіонаті Європи
18:56, 21 квітня 2013Спорт
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У Москві завершився чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, де в загальнокомандному заліку третє місце посіла збірна України.
Українець завоював золото у вправі на кільцях / Фото : cska.kiev.ua
Як передає кореспондент УНІАН, всього в російській столиці було розіграно 12 комплектів нагород.
Збірна Росії упевнено перемогла в загальнокомандному заліку з 10 медалями – шістьма золотими і чотирма бронзовими. Другими стали британці (2 золота, 2 срібла і 1 бронза), третіми – українці (2-0-1), четвертими – румуни (1-5-1), п`ятими – швейцарці (1-1-0), шостими – французи (1-0-1).
Як повідомляв УНІАН, в багатоборстві бронзову медаль завоював Олег Верняєв, а у фіналах окремих вправ Ігор Радівілов завоював золото у вправі на кільцях, а Олег Степко став чемпіоном на брусах.
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