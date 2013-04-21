Українські гімнасти посіли третє місце на чемпіонаті Європи

Як передає кореспондент УНІАН, всього в російській столиці було розіграно 12 комплектів нагород.

Збірна Росії упевнено перемогла в загальнокомандному заліку з 10 медалями – шістьма золотими і чотирма бронзовими. Другими стали британці (2 золота, 2 срібла і 1 бронза), третіми – українці (2-0-1), четвертими – румуни (1-5-1), п`ятими – швейцарці (1-1-0), шостими – французи (1-0-1).

Як повідомляв УНІАН, в багатоборстві бронзову медаль завоював Олег Верняєв, а у фіналах окремих вправ Ігор Радівілов завоював золото у вправі на кільцях, а Олег Степко став чемпіоном на брусах.