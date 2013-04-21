Українець здобув золото у вправі на брусах на чемпіонаті Європи
16:01, 21 квітня 2013Спорт
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У Москві сьогодні завершується чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, де в рамках фіналів в окремих видах програми, «золото» у вправі на брусах здобув українець Олег Степко.
Олег Степко здобув золото / Фото : noc-ukr.org
Як передає кореспондент УНІАН, фінал у змаганнях на брусах був третім із п`яти у програмі дня змагання.
До цього українці не здобували нагород ні в опорному стрибку в чоловіків (брали участь Ігор Радивілов і Олег Верняєв), ні у жінок на колоді (Олена Василенко).
У змаганнях на брусах О.Степко набрав 15,766 бала. «Срібло» – у швейцарця Лукаса Фішера (15,633), а «бронза» - у росіянина Давида Бєлявського – (15,533).
Як повідомляв УНІАН, раніше бронзову медаль у багатоборстві здобув О.Верняєв, а «золото» у вправі на кільцях – І.Радивілов.
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