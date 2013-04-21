Українець здобув золото у вправі на брусах на чемпіонаті Європи

Як передає кореспондент УНІАН, фінал у змаганнях на брусах був третім із п`яти у програмі дня змагання.

До цього українці не здобували нагород ні в опорному стрибку в чоловіків (брали участь Ігор Радивілов і Олег Верняєв), ні у жінок на колоді (Олена Василенко).

У змаганнях на брусах О.Степко набрав 15,766 бала. «Срібло» – у швейцарця Лукаса Фішера (15,633), а «бронза» - у росіянина Давида Бєлявського – (15,533).

Як повідомляв УНІАН, раніше бронзову медаль у багатоборстві здобув О.Верняєв, а «золото» у вправі на кільцях – І.Радивілов.