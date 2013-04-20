Динамо виграло в Луганську і повернулося на друге місце в таблиці УПЛ

Як передає кореспондент УНІАН, гра в Луганську була принциповою для київського клубу, як мінімум, з двох причин. Крім того, що зараз команда Олега Блохіна веде боротьбу за друге місце з харківським "Металістом" і дніпропетровським «Дніпром», так ще й попередня гра в Луганську, відбулася в сезоні 2011/12, була затьмарена жахливим станом газону місцевого стадіону завдяки чому «Зоря» добилася нічиєї - 0:0.

Сьогоднішній матч проходив на полі дуже хорошої якості, чим кияни не забарилися скористатися. Господарі поля на рівних грали з куди більш іменитим суперником менше півгодини. А на 29-й хвилині Браун Ідейє ліворуч увійшов в штрафну суперника, зробив передачу вздовж воріт, і Андрій Ярмоленко перебуваючи вже у воротарській площі відправив м'яч у сітку - 1:0. А через дев'ять хвилин відзначився і сам Б. Ідейє. Олег Гусєв зі своєї половини поля видав передачу Б.Ідейє на хід, той увійшов у штрафну, на замаху обіграв Григорія Ярмаша, і з кута воротарського вразив ворота. На перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь гостей.

Після перерви команди продовжували багато комбінувати, але спочатку гольових моментів практично не створювали. І ще за десять хвилин до кінця гри розгромом навіть і не пахло. Лише під завісу гри, на 81-й хвилині, динамівці довели рахунок до великого. Дубль зробив Б. Ідейє. Мігель Велозу ліворуч увійшов у штрафний, зробив передачу вздовж воріт, і Б. Ідейє відправив без перешкод м'яч у сітку. На 88-й хвилині Роман Безус ефектним ударом у дальній кут воріт зробив рахунок 4:0. А вже в доданий арбітром час суддя призначив пенальті за знесення А. Ярмоленка у штрафному майданчику луганчан. 11-метровий реалізував Олег Гусєв. Причому зробив це двічі, так як суддя після першого удару попросив перебити.

В інших іграх 25-го туру, що завершилися на даний момент, маріупольський «Іллічівець» обіграв полтавську «Ворсклу» (1:0), запорізький «Металург» обіграв «Кривбас» з Кривого Рогу (2:0), а донецький «Металург» був сильнішим за ужгородську «Говерлу» - 2:1.

Таким чином, на даний момент у «Динамо» 53 очки, «Металіста» - 52 та «Дніпра» - 48. Але у харків'ян і дніпропетровців по одному матчу в запасі.

Як повідомляв УНІАН, 25-й тур Прем'єр-ліги триватиме до понеділка. Два найцікавіших матчу туру відбудуться у неділю. У Дніпропетровську «Дніпро» прийме донецький «Шахтар», а в Харкові «Металіст» зіграє з «Чорноморцем».