Українська тенісистка виграла турнір ITF у Намангані

Українка Надія Кіченок стала переможницею турніру Міжнародної тенісної асоціації (ITF) у Намангані (Узбекистан), призовий фонд якого становить 25 тисяч доларів.

Як повідомляє агентство Р-спорт, у суботу Н.Кіченок, яка посіяна на турнірі під четвертим номером, у двох партіях з рахунком 6:2, 6:3 завдала поразки представниці Грузії Оксані Калашниковій.

Цей титул став для 20-річної української тенісистки другим у кар'єрі.

Нагадаємо, що у червні 2012 року вона виграла аналогічні змагання в Карші (Узбекистан).