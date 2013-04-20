Українська тенісистка виграла турнір ITF у Намангані
14:04, 20 квітня 2013Спорт
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Українська тенісистка Надія Кіченок виграла турнір ITF у Намангані.
Титул став другим у кар'єрі/ Фото: Чемпіон
Українка Надія Кіченок стала переможницею турніру Міжнародної тенісної асоціації (ITF) у Намангані (Узбекистан), призовий фонд якого становить 25 тисяч доларів.
Як повідомляє агентство Р-спорт, у суботу Н.Кіченок, яка посіяна на турнірі під четвертим номером, у двох партіях з рахунком 6:2, 6:3 завдала поразки представниці Грузії Оксані Калашниковій.Цей титул став для 20-річної української тенісистки другим у кар'єрі.
Нагадаємо, що у червні 2012 року вона виграла аналогічні змагання в Карші (Узбекистан).
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