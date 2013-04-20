Вболівальники Дніпра чи Шахтаря можуть потрапити під суд просто на стадіоні

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник начальника УМВС в місті Дніпропетровську Володимир Седлецький.

За його словами, на стадіоні «Дніпро Арена» планується виділити спеціальне приміщення для судді Кіровського райсуду.

В.Седлецький зазначив, що футбольний матч «Дніпро» - «Шахтар» на стадіоні «Дніпро Арена» охоронятимуть близько 1 тис. правоохоронців, в тому числі спецпідрозділ «Беркут» буде переведено на посилений варіант несення служби.

Він також сказав, що на грі очікується присутність 1,2 тис. вболівальників із Донецька.

За словами В.Седлецького, у прилеглих до стадіону «Дніпро Арена» магазинах 21 квітня буде заборонено реалізацію спиртних напоїв. Також правоохоронці посилять огляд вболівальників при вході на стадіон на предмет наявності склотари, ріжучих предметів, пластикових пляшок та бананів.

Він уточнив «були факти, коли вболівальники кидали на футбольне поле банани, що розцінюється як національна образа гравців з африканських країн».

Довідка УНІАН. Матч 25-го туру Прем'єр-ліги "Дніпро" - "Шахтар" відбудеться цієї неділі, 21 квітня о 19-30 в Дніпропетровську на стадіоні «Дніпро Арена». Стадіон «Дніпро Арена» розрахований на 31 тис. місць для глядачів.