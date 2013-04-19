Українка виграла етап Кубка світу з сучасного п'ятиборства

Сьогодні в китайському Ченду жінки розіграли перший комплект нагород на етапі Кубка світу з сучасного п’ятиборства.

Українська спортсменка Ганна Буряк за підсумками усіх етапів набрала 5168 очок і вперше у своїй кар’єрі піднялась на найвищу сходинку п’єдесталу, повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету.

«Срібло» та «бронза» дістались китайським спортсменкам Лян Ванся (5100) і Ван Вей (5072).

Ще одна представниця нашої збірної – Ірина Хохлова фінішувала 4-ю (5048).

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Г.Буряк та увесь тренерський склад з перемогою на етапі Кубка світу й побажав, щоб ця золота нагорода стала лише початком майбутніх великих перемог!