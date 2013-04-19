Український журналіст купує футбольний клуб
06:33, 19 квітня 2013Спорт
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Український бізнесмен і журналіст, заступник генерального директора Національної телекомпанії України Михайло Метревелі може стати власником бельгійського футбольного клубу «Беерсхот»
Аутсайдер бельгійського чемпіонату зараз перебуває в дуже скрутному фінансовому становищі й знаходиться на межі банкрутства, проте М.Метревелі готовий протягти руку допомоги, навіть якщо «Беерсхот» залишить елітний дивізіон, повідомляє видання Nieuwsblad.be.
Повідомляється, що «телевізійний магнат із України» обіцяє закрити всі боргові зобов'язання клубу, а лише в такому разі «Беерсхот» отримає ліцензію для продовження виступу в професійних змаганнях.
«Ми відкриті для спілкування й готові розглядати будь-які варіанти. Зараз ми ведемо переговори про передачу клубу новим власникам, і близькі до угоди», - заявив адвокат клубу Дірк Де Майсенеєр.
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