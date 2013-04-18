Шість клубів Прем’єр-ліги оштрафовані на значні суми

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, за скандування вболівальниками «Дніпра» нецензурних слів та демонстрацію банеру образливого змісту 6 квітня 2013 р. під час матчу 23-го туру чемпіонату України з полтавською «Ворсклою» дніпропетровський клуб має виплатити 100 тисяч гривень. Оштрафована і «Ворскла» на 25 тисяч гривень - за скандування нецензурних виразів власними вболівальниками під час того ж матчу.

Київське «Динамо» має виплатити штраф у розмірі 250 тисяч гривень за неправомірні дії вболівальників команди на стадіоні НСК «Олімпійський» під час матчу 23-го туру чемпіонату України з донецьким «Шахтарем». У разі рецидиву київський клуб буде змушений провести одну домашню зустріч чемпіонату без глядачів.

Фінансові санкції у 100 тисяч гривень застосовані також до «Шахтаря» за використання шанувальниками донецької команди піротехнічних засобів та кидання стороннього предмета на футбольне поле стадіону НСК «Олімпійський» під час матчу з київським «Динамо».

За скандування нецензурних слів вболівальниками «Динамо» під час матчу 24-го туру чемпіонату України із львівськими «Карпатами» 13 квітня 2013 р. київський клуб має виплатити 25 тисяч гривень.

50 тисяч гривень − така ціна використання вболівальниками «Ворскли» піротехнічних засобів та скандування нецензурних виразів на стадіоні «Ворскла» ім. О. Бутовського 14 квітня 2013 р. під час матчу 24-го туру з харківським «Металістом». Харківський клуб також зобов’язаний буде сплатити штраф у розмірі 100 тисяч гривень за використання вболівальниками клубу піротехнічних засобів та скандування нецензурних висловлювань під час цього ж матчу.

Штраф одеського «Чорноморця» за скандування його фанатами нецензурних слів та використання піротехнічних засобів − 50 тисяч гривень. Ці порушення були зафіксовані на стадіоні «Чорноморець» під час гри 24-го туру чемпіонату України з дніпропетровським «Дніпром».

Також був винесений вирок по окремому футболісту - бразильський півзахисник донецького «Металургу» Леонардо пропустить три наступні матчі чемпіонату України за напад на захисника київського «Арсенала» Мілана Обрадовича, який не володів м’ячем, на 82-й хвилині матчу 24-го туру чемпіонату між цими командами.