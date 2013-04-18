Українські хокеїсти виграли четвертий матч на чемпіонаті світу в Донецьку

Як передає кореспондент УНІАН, матч з голландцями став першим серйозним випробуванням для команди Олександра Куликова на нинішньому турнірі. У шістці команд, що виступають у Донецьку, є чіткий поділ на трійку фаворитів, що борються за підвищення в класі, і аутсайдерів, бажаючих хоча б зберегти прописку в третьому за значущістю дивізіоні світового хокею. І в перших трьох матчах цього турніру українці чітко позначили різницю в класі, обігравши по черзі Румунію, Естонію і Литву - кожну команду з різницею в 7 шайб.

У матчі ж з голландцями, після першого періоду українці програвали з різницею у дві шайби. У гостей відзначилися Мітч Брюйстен і Стів Мейсон. Правда, у другій третині матчу сценарій гри повністю змінився. На початку 20-хвилинки Андрій Міхнов скоротив різницю в рахунку, а в середині періоду Олег Тимченко зрівняв рахунок. Після цього українці мали кілька непоганих можливостей для того, щоб вийти вперед, але невезіння укупі з відмінною грою воротаря суперників, не дозволили господарям турніру забити гол.

У третьому періоді пішла гра нервів. Обидва суперники багато і активно атакували, але вразити ворота суперників не могли. І десь у середині 20-хвилинки стало зрозуміло, що йде гра до першої закинутої шайби. Але, в основний час гри виявити найсильнішого так і не вдалося.

В овертаймі команди майже три хвилини були обережними, після чого перший же реальний момент збірної України увінчався голом - відзначився Олег Тимченко - 3:2.

Таким чином, турнірну таблицю після чотирьох турів змагань очолила збірна Польщі. «Кадра» здобула чотири перемоги в основний час, в тому числі і у голландців, і набрала 12 очок. В української команди 11 балів, а у голландців - 7, і вони вже не претендують на підвищення в класі.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу в Донецьку завершиться в суботу 20 квітня. У вирішальному матчі за перше місце і попадання на наступний рік у другий за значимістю дивізіон чемпіонату світу, в останньому турі зійдуться команди України та Польщі. Переможець матчу, незалежно від того, закінчиться він в основний час, в овертаймі або серії буллітів, займе перше місце.