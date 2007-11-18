Блохіну прикро за збірну Росії

Головний тренер збірної України Олег Блохін на післяматчевій прес-конференції після програшу литовцям зізнався, що йому важко коментувати матч в Каунасі і відзначив, що претензій до своїх підопічних у нього немає.

«Важко коментувати цю зустріч. У мене немає претензій до хлопців по самовіддачі. Програти по такій грі 0:2 - нелогічно. Але у футболі логіка діє далеко не завжди, і виграє та команда, яка забиває. Сьогодні ми не забили, тому і програли. Нічого не поробиш, але в цьому відбірковому циклі ми регулярно допомагаємо своїм суперникам - самі собі "привозимо" голи. Видно рік такий. Все фартовий та фартовий, везучий та везучий - мабуть, якраз це і зникло», - сказав Блохін - «. у мене двоякі відчуття після сьогоднішнього матчу. З одного боку, безумовно, неприємно програвати, але з другого боку претензій хлопцям пред`явити я не можу. Помилки бувають, тим більше на такому полі. При цьому, як ви знаєте, у нас були колосальні кадрові проблеми напередодні поєдинку. Але що поробиш, програли. Нічого страшного. Готуватимемося до матчу з французами».

Тренер наполягає, що в матчі проти збірної Франції його команда переслідуватиме колишню мету: «Можливо, для когось наш матч з французами і перетворився на товариський, але для мене мета залишилася тим самим: необхідно гідно завершити цей відбірковий цикл. Вийде чи ні - це інше питання. Я розумію, що збірні Франції і Італії вже забезпечили собі вихід з групи. Можливо, тепер французи виставлять на матч з нами третій склад, але у них є можливість набрати гравців і на чотири склади національної команди. У мене ж проблема з тим, щоб набрати гравців хоч би на один склад. Сьогодні ось втратили Шовковського - він підвернув голеностоп. Є і інші кадрові проблеми, тому поки не знаю, чи зможу зібрати повноцінний склад на матч зі збірною Франції. Отже не думаю, що статус майбутнього поєдинку - товариський. Ми граємо повноцінний відбірковий матч. До того ж, повинен же бути якийсь престиж?».

Журналісти поцікавилися реакцією Олега Блохіна на поразку збірної Росії від збірної Ізраїлю: "Не кажи гоп, поки не перестрибнеш!". Адже всі кричали, що збірна Росії вже вийшла на чемпіонат Європи, що все так добре, але сьогодні ми зайвий раз одержали підтвердження того, що поки ти не добився результату, не треба говорити, що вже вирішено завдання. А коли поспішаєш, то завжди виходить так, як вийшло сьогодні», - сказав Блохін – «Але за збірну Росії, звичайно, прикро. За кого тепер вболівати на чемпіонаті Європи? За англійців, чи що? Адже жодна зі збірних країн колишнього Союзу не вийшла з групи. Коли Латвія грала на чемпіонаті Європи, я за них вболівав. А за кого ж ще? Все-таки це країна колишнього СРСР. Хороший футбол був в ті часи... У тій же Литві "Жальгиріс" завжди був прекрасною командою, яку ми ніяк не могли обіграти. (Посміхається). Так воно, видно, і продовжується, що тут ще скажеш. (Сміється). Двоякий настрій: з одного боку я сміюся, тому що мені незрозуміло, як ми по такій грі програли, з іншого боку, результат на табло, і я поздоровляю збірну Литви з перемогою. Поразки треба визнавати, як би ти не грав.

За матеріалами сайту "Динамо Киев от Шурика"