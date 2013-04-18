Менеджер Кличка обурений передчасним рішенням WBA

За словами Б.Бенте, які наводить сайт gorodokboxing.com, не можна проводити аукціон раніше, ніж українець 4 травня проведе бій із Франческо Пьянета. При цьому, й росіянин 17 травня повинен вийти на ринг у Москві проти суперника, який буде відомий найближчими днями.

«Я не можу зрозуміти, для чого Всесвітня боксерська асоціація організувала аукціон між двома бійцями, яким зовсім скоро належить ще провести поєдинки, - сказав Б.Бенте. - Ми могли б провести цей аукціон за два тижні після поєдинку з Пьянета. На той час ми б уже знали фізичний стан Володимира. Також ми б хотіли спершу дізнатися про наявність вільних стадіонів і спортивних арен. Зважаючи на все це, складається враження, що WBA вже знає, що Володимир виграв бій у Пьянета. Проте, я хочу зазначити, що такі рішення погано впливають на імідж боксу».

При цьому, як зазначив Б.Бенте, вони не збираються оспорювати рішення керівництва WBA.

«Рішення WBA є остаточним. Ми виклали керівництву наші проблеми, але не були почуті. Тому Том Леффлер (виконавчий директор K2 Promotions) дасть нашому представнику в Панамі всі вказівки з приводу аукціону» - додав Б.Бенте.