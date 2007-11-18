Хіддінк: ніяк не йшов останній пас
Росіяни сподіваються на перемогу хорватів
|Гус Хіддінк. Фото АР
На його думку, головною проблемою російських футболістів була погана взаємодія один з одним. "У нас ніяк не йшов останній пас. Це є головною причиною нашої невиразної гри, - відзначив він. - Ми дуже розчаровані".
Головний тренер збірної Росії з футболу Гус Хіддінк не сумнівається, що збірна Хорватії гратиме проти англійців тільки на перемогу.
"Хорвати достатньо сильні, щоб виграти в Лондоні. Я чекаю, що хорвати гратимуть на перемогу, - заявив Хіддінк. - Поза сумнівом, ми чекаємо від них хорошої гри, адже це не та команда, яка просто відбуватиме номер на полі".
Тепер росіянам необхідно сподіватися на перемогу хорватської команди в Лондоні 21 листопада, щоб завоювати путівку до фінальної частини чемпіонату Європи-2008.
За матеріалами РІА Новости