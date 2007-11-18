Хіддінк: ніяк не йшов останній пас

Головний тренер футбольної збірної Росії Гус Хіддінк вважає головними причинами поразки своїх підопічних в суботньому матчі відбіркового циклу Євро-2008 проти команди Ізраїлю перший пропущений гол, провали при грі в обороні і недостатню взаємодію російських гравців один з одним. Своїм аналізом гри, що завершилася з рахунком 2:1 на користь ізраїльтян, голландський фахівець поділився за гарячими слідами на післяматчевій прес-конференції.

На його думку, головною проблемою російських футболістів була погана взаємодія один з одним. "У нас ніяк не йшов останній пас. Це є головною причиною нашої невиразної гри, - відзначив він. - Ми дуже розчаровані".

Головний тренер збірної Росії з футболу Гус Хіддінк не сумнівається, що збірна Хорватії гратиме проти англійців тільки на перемогу.

"Хорвати достатньо сильні, щоб виграти в Лондоні. Я чекаю, що хорвати гратимуть на перемогу, - заявив Хіддінк. - Поза сумнівом, ми чекаємо від них хорошої гри, адже це не та команда, яка просто відбуватиме номер на полі".

Тепер росіянам необхідно сподіватися на перемогу хорватської команди в Лондоні 21 листопада, щоб завоювати путівку до фінальної частини чемпіонату Європи-2008.

За матеріалами РІА Новости