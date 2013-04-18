Футболіст забив гол «ножицями» з-за меж карного майданчика (відео)

Дріуссі вразив ворота таким чином в матчі зі збірною Уругваю, що відбувся в рамках юнацького чемпіонату Південної Америки з футболу, повідомляє Лента.ру. Відеозапис епізоду викладена на YouTube.

Дріуссі забив гол на третій хвилині поєдинку. Футболіст прийняв м'яч на груди і пробив "ножицями" через себе. М'яч влетів у ворота збірної Уругваю під поперечиною.

На 13-й хвилині Дріуссі забив іще один гол, проте потім аргентинці залишилися в меншості після видалення одного з гравців, і уругвайці тричі вразили ворота суперника.

На 87-й хвилині у аргентинців був видалений ще один футболіст. Однак аргентинська команда, залишившись удев'ятьох, зуміла зрівняти рахунок - це зробив Марсело Сторм на 89-й хвилині.

Після двох турів юнацького чемпіонату Південної Америки в турнірній таблиці лідирують збірні Аргентини, Бразилії та Венесуели. Ці команди набрали по чотири очки.