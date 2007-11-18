Результати матчів відбірного раунду Чемпіонату Європи

Група A. Фінляндія – Азербайджан 2:1 (Форселл 79, Кукі 86 - Гурбанов 63), Польща – Бельгія 2:0 (Смолярек 45, 49), Португалія - Вірменія 1:0 (Угу Алмейда 42). Матч Сербія - Казахстан перенесений на 18 листопада.

Польща забезпечила собі вихід у фінальний турнір - у неї 27 очок. У Португалії - 26, у Фінляндії – 23, 21 листопада вони зустрінуться на полі Португалії. Сербія при 20 очках теоретично ще може набрати 6 балів в іграх з Казахстаном і Польщею.

Група B. Шотландія - Італія 1:2 (Фергюсон 65 - Тоні 2, Пануччі 90+1), Литва - Україна 2:0 (Савенас 41, Данилявічюс 67)

У групі визначилися лідери - це Італія (26 очок) і Франція (25). 21 листопада вони завершать відбірний раунд матчами, відповідно, з Фарерськими островами і Україною. У Шотландії 24 очки, але вже немає ігор.

Група C. Молдова - Угорщина 3:0 (Бугаєв 13, Жосан 23, Алексєєв 86), Норвегія - Туреччина 1:2 (Хаген 12 - Белезоглу 31, Кахведжи 59), Греція - Мальта 5:0 (Гекас 32, 72, 74, Басинас 54, Аманатідіс 61)

Грецію з її 28 очками вже не наздогнати, а ось різниця в одне очко між Туреччиною (21) і Норвегією (20) може стати вирішальною. Суперниками Туреччини і Норвегії 21 листопада будуть, відповідно, Боснія-Герцеговина і Мальта.

Група D. Уельс – Ірландія 2:2 (Кумас 23, 89 пен. - Кін 31, Дойл 60), Німеччина - Кіпр 4:0 (Фрітц 2, Клозе 20, Подольські 53, Хітцльшпергер 82), Чехія - Словаччина 3:1 (Григера 13, Кулич 76, Росицькі 83 - Галасек 79 автогол)

Чехія і Німеччина набрали по 26 очок, у найближчої до них Ірландії - 17.

Група E. Андорра - Естонія 0:2 (Опер 31, Ліндпере 60), Ізраїль - Росія 2:1 (Барда 10, Голан 90+2 - Білялетдінов 61), Македонія - Хорватія 2:0 (Мазнов 71, Наумоскі 79)

У Хорватії 26 очок, у Англії - 23, на них чекає матч між собою. Росія може набрати 24 очки в матчі з Андоррою, Ізраїль - може набрати 23 очки в матчі з Македонією.

Група F. Латвія - Ліхтенштейн 4:1 (Карлсонс 14, Верпаковскіс 30, Лейзанс 63, Вишняков 87 - Зірніс 13 автогол), Північна Ірландія - Данія 2:1 (Фіні 62, Хілі 80 - Бреннтнер 51), Іспанія - Швеція 3:0 (Капдевілья 14, Інієста 39, Серхіо Рамос 65).

У Іспанії - 25 очок, у Швеції - 23 і матч з Латвією, П.Ірландія може набрати 23 очки, якщо виграє у Іспанії.

Група G. Болгарія - Румунія 1:0 (Димитров 6), Албанія - Білорусь 2:4 (Богдані 39, Капллані 43 - Ромащенко 28, 63 пен., Кутузов 45+1, 54), Нідерланди - Люксембург 1:0 (Куверманс 43)

У Румунії і Голландії - по 26 очок, у Болгарії лише 22. Ігри 21 листопада тут уже нічого не змінять.