Закінчився матч Литва - Україна

У Каунасі закінчився матч відбірного туру Чемпіонату Європи в групі B між збірними Литви і України. Рахунок 2:0 на користь господарів поля. Голи на 41-й і 67-й хвилині забили Савенас і Данилявічюс.

У зустрічі Ізраїль - Росія ізраїльтяни вирвали перемогу на 90+2 хвилині - 2:1 (Барда 10, Голан 90+2 - Білялетдінов 61).

Матч Норвегія - Туреччина закінчився перемогою гостей - 1:2 (Хаген 12 - Белезоглу 31, Кахведжи 59).

Нагадаємо, що також закінчилися матчі:

Група A. Фінляндія – Азербайджан 2:1 (Форселл 79, Кукі 86 - Гурбанов 63), Польща - Бельгія 2:0 (Смолярек 45, 49)

Група B. Шотландія - Італія 1:2 (Фергюсон 65 - Тоні 2, Пануччі 90+1)

Група C. Молдова - Угорщина 3:0 (Бугаєв 13, Жосан 23, Алексєєв 86), Греція - Мальта 5:0 (Гекас 32, 72, 74, Басинас 54, Аманатідіс 61)

Група D. Уельс – Ірландія 2:2 (Кумас 23, 89 пен. - Кін 31, Дойл 60), Німеччина - Кіпр 4:0 (Фрітц 2, Клозе 20, Подольскі 53, Хітцльшпергер 82), Чехія - Словаччина 3:1 (Григера 13, Кулич 76, Росицькі 83 - Галасек 79 автогол)

Група E. Андорра - Естонія 0:2 (Опер 31, Ліндпере 60), Македонія - Хорватія 2:0 (Мазнов 71, Наумоскі 79)

Група F. Латвія - Ліхтенштейн 4:1 (Карлсонс 14, Верпаковскіс 30, Лейзанс 63, Вишняков 87 - Зірніс 13 автогол), Півн.Ірландія - Данія 2:1 (Фіні 62, Хілі 80 - Беннтнер 51)

Група G. Болгарія - Румунія 1:0 (Димитров 6), Албанія - Білорусь 2:4 (Богдані 39, Капллані 43 - Ромащенко 28, 63 пен., Кутузов 45+1, 54), Нідерланди - Люксембург 1:0 (Куверманс 43).

Наразі тривають матчі: Іспанія - Швеція 2:0 (Капдевілья 14, Інієста 39), Португалія - Вірменія 1:0 (Угу Алмейда 42).