"Українські отамани" подали протест на результат поєдинку у півфіналі WSB

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Українських отаманів», Д.Гайструк, зокрема, заявив: «Правила Всесвітньої серії боксу чітко не обмежують час подачі апеляції після матчу, так що ми мали нагоду передивитися бій Дениса Берінчика декілька разів та максимально об’єктивно сформувати звернення».

«В понеділок було подано апеляцію стосовно результатів поєдинку Дениса Берінчика та Бранімір Станковича. Остаточне рішення суддів було опротестовано. Ми вже отримали попередню відповідь - керівництво WSB створило комісію з трьох висококомпетентних представників для розгляду нашої заяви. Рішення відносно апеляції буде винесено до матчу-відповіді, котрий відбудеться в п`ятницю, 19 квітня. Ми з нетерпінням чекаємо та сподіваємось, що комісія WSB зможе справедливо прийняти рішення про перегляд результатів бою Дениса, і не братиме до уваги сторонні фактори, тобто керуватиметься у своїх рішеннях лише офіційними правилами WSB. У будь-якому випадку, навіть якщо опротестоване рішення суддів не буде спростовано, у нас є всі шанси для виходу у фінал: в ринг вийдуть сильні боксери і підтримка в нас міцна. Команда налаштована дуже рішуче на реванш та має наміри поїхати в Астану на фінал».

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Як повідомляв УНІАН, перша півфінальна зустріч «Українські отамани» - «Італійський грім» завершилася з рахунком 4:1 на користь італійської команди.