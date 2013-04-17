Українську волейболістку визнали кращою в Кореї

Як повідомляє портал isport.ua, команда 25-річної українки «ІБК Альтос» із Сеула виграла регулярний чемпіонат, випередивши за підсумками тридцяти турів найближчого переслідувача «Кумі Кальтекс» на 11 пунктів (73 проти 62). Сама О.Рихлюк набрала в регулярній першості 812 очок.

У фінальній серії до трьох перемог «ІБК Альтос» обіграв той самий «Кумі Культекс» з рахунком 3:1.

Раніше О.Рихлюк захищала кольори одеської «Джінестри», італійської «Перуджі» і турецького «Бешикташа».