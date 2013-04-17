Збірна України виграла черговий матч чемпіонату світу з хокею

Як повідомляє кореспондент УНІАН, сьогоднішня гра, як і дві попередні з румунами і естонцями, виграні з однаковим рахунком 8:1, виявилася простою для господарів турніру.

У двох періодах українці забили по два голи, а в третьому - три. У першому періоді рахунок відкрив Олександр Торяник, а подвоїв перевагу українців Артем Бондарєв. У другій 20-хвилинці Олександр Торяник оформив дубль, а Юрій Петранговський довів перевагу українців до 4:0. Нарешті, в заключній 20-хвилинці Олег Шафаренко, Василь Полоницький та Андрій Міхнов довели рахунок до розгромного.

Цікаво, що останній гол українці забили у порожні ворота суперника. Литовці хотіли скористатися видаленням у складі господарів поля і випустили замість воротаря шостого польового гравця, але отримали шайбу у свої ворота.

Основні конкуренти збірної України в цьому турнірі - збірні Нідерландів і Польщі сьогодні грали між собою. Матч закінчився перемогою поляків з рахунком 3:1.

Таким чином, після трьох турів змагань у поляків та українців максимально можливий показник - по 9 набраних очок.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу в Донецьку триватиме до 20 квітня. Завтра на збірну України чекає матч з командою Голландії, а в останній день - з поляками.