Визначився останній півфіналіст Кубка України з футболу

У Києві завершився останній матч чвертьфіналу Кубка України з футболу, в якому столичний «Арсенал» програв одеському «Чорноморцю» - 1:2.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра в Києві проходила в рівній боротьбі і на зустрічних курсах. Обидві команди багато комбінували, і м'яч практично не затримувався в центрі поля. У підсумку, доля усміхнулася одеситам.

Вже на 6-й хвилині Лучіан Бурдужан скористався пасом головою Пабло Фонтанельо і ефектним ударом пробив у ближню «дев'ятку» - 1:0. Після цього моменту «Чорноморець» віддав ініціативу киянам, внаслідок чого поплатився в самій кінцівці тайму. Гарний гол прямим ударом зі штрафного забив Андрій Ткачук - 1:1.

У другому таймі команди по черзі загрожували воротам одна одної, а вирішальним став епізод з кутовим біля воріт киян. Після подачі Пабло Фонтанельо перестрибнув захисників і завдав удар головою. Воротар «Арсеналу» Богдан Сарнавський вибив м'яч вже з-за лінії воріт - 2:1. У кінцівці гри кияни спробували організувати штурм воріт «Чорноморця», але успіхом їх атаки не увінчалися.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні півфіналістами Кубка України стали «Севастополь», «Дніпро» і «Шахтар».