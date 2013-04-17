Шахтар здолав Карпати

У Донецьку завершився третій матч ігрового дня в рамках чвертьфіналу Кубка України, в якому «Шахтар» здолав львівські «Карпати» - 2:1.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра в Донецьку пройшла з явною перевагою господарів поля. Львів'яни практично не атакували, а думка фахівців про те, що це буде важкий і принциповий поєдинок для обох клубів, звучала напередодні, підтвердилася лише частково. Гірники, у свою чергу, легко долали захист гостей, і тільки розслабленість в завершальній стадії атак не дозволила їм виграти більш переконливо.

Доля путівки до півфіналу Кубка України була вирішена в кінцівці першого тайму. На 32-й хвилині рахунок відкрив Олексій Гай. Якщо удар Тайсона відбив Мартін Богатінов, то на добиванні найспритнішим виявився О. Гай, який відправив м'яч у ворота. А через 12 хвилин красиву комбінацію господарів точним ударом завершив Алекс Тейшера - 2:0. У цій атаці Даріо Срна віддав на Луїса Адріано, той швидко скинув на Тейшейру і Алекс легко відправив м'яч у ворота львів'ян.

У другому таймі «Шахтар» продовжував атакувати, але вже не так азартно, а скоріше за інерцією. А на 80-й хвилині капітан гірників Даріо Срна несподівано порушив правила у своєму штрафному майданчику на Олександрі Гладкому. Пенальті чітко реалізував Сергій Зеньов - 2:1. Раптова інтрига не принесла напруженого фіналу. Гості не змогли організувати штурм воріт «Шахтаря», а господарі, у свою чергу, обмежилися контролем м'яча в центрі поля.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні в півфінал вийшли «Севастополь» та «Дніпро». Останню путівку до півфіналу в ці хвилини розігрують київський «Арсенал» і одеський «Чорноморець».