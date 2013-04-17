Першого півфіналіста Кубка України з футболу визначила серія пенальті

У Севастополі завершився перший чвертьфінальний матч Кубка України з футболу, в якому «Севастополь» приймав сімферопольську «Таврію» і виграв у серії пенальті - 4:1 (1:1 в основний час).

Як повідомляє кореспондент УНІАН, кримське дербі пройшло у напруженій і рівній боротьбі. Напередодні матчу фахівці та аналітики букмекерських контор припускали, що результат гри непередбачуваний і спрогнозувати переможця не представляється можливим. І команди повністю підтвердили прогнози, завершивши основний час внічию - 1:1.

Спочатку перевагою заволоділи гравці «Севастополя». Перша половина матчу пройшла на тлі численних атак господарів поля, логічним завершенням яких став гол на 23-й хвилині матчу. Саулюс Міколюнас бив по воротах «Таврії», м'яч прийняв на себе Олександр Ковпак і потужним ударом переправив його в сітку воріт сімферопольців - 1:0. Практично відразу після цього Денис Кожанов мав дві можливості подвоїти перевагу «Севастополя», але його ударам не вистачило точності.

Після чого команди відносно спокійно дограли тайм. Після перерви перевагою вже володіли сімферопольці. На 55-й хвилині гри вона втілилася в гол - Махач Гаджиєв здорово виконав штрафний удар, пославши м'яч щільно з ближньою штангою воріт. Зрівнявши рахунок сімферопольці також мали можливість відразу ж забити другий гол, але Артуру Карнозі завадив пробити по воротах Олег Гуменюк. А потім команди більше обережними, ніж думали про комбінаційну атакуючу гру. У підсумку - 1:1.

Додатковий час також не подарував глядачам гольових моментів. А в серії пенальті більш успішними були севастопольці. Вони реалізували всі чотири пенальті, в той час як у «Таврії» не забили Едуардо і Гомес. У підсумку, серія пенальті завершилася з рахунком 4:1.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбудуться ще три матчі чвертьфінальної стадії Кубка України.