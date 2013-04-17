Українська баскетболістка Ягупова обрана на драфті жіночої NBA

Як повідомляє офіційний сайт жіночої НБА, клуб обрав українську баскетболістку в третьому раунді драфта.

Цілком імовірно, що вже найближчим часом А.Ягупова може відправитися до США, проте аналітики не дають їй багато шансів закріпитися в лізі в першому сезоні. Більш того, за інформацією баскетбольних Інтернет-ЗМІ, інтерес до форварда проявляє турецький «Галатасарай», і перехід А.Ягупової туди більш реальний.

Цей сезон форвард збірної України починала в клубі «Регіна-Баскет» із міста Бар (Хмельницька обл.), після чого перейшла до кіровоградського «Єлізавет Баскет». Разом з командою із Кіровограда А.Ягупова завершила чемпіонат України другою, хоча розраховували амбітні новачки на чемпіонство.

А.Ягупова набирала 28,2 очка, зробила 7,9 підбору і 4,7 передачі в середньому за матч чемпіонату України. Влітку минулого року вона була лідером молодіжної збірної країни, яка пробилася до чвертьфіналу Євробаскету. Також А.Ягупова грала у складі національної команди, відібраної на чемпіонат Європи.

Трійку перших номерів драфта становлять Брітні Грінер, Олена Деллє Донне і Скайлар Діггінс.