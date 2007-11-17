У Києві планується залити близько 100 ковзанок

У Києві взимку буде створено близько 100 льодових ковзанок під відкритим небом.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

«У зимовий період вкрай необхідно організувати дозвілля киян, особливо дітей та підлітків. Залучення мешканців до льодового спорту сприятиме загартуванню та оздоровленню”, впевнений Д.БАСС.

За його словами, місця для організації льодових ковзанок на стадіонах загальноосвітніх навчальних закладів, житлово-експлуатаційних контор, підприємств і організацій визначатиме Головне управління з питань фізичної культури та спорту і районні у місті Києві державні адміністрації. “Загалом у кожному районі планується організувати не менш як десять льодових ковзанок під відкритим небом», - додав Д.БАСС.

За його словами, торік деякі ковзанки розтали через кілька днів після залиття у зв’язку з потеплінням. Тому цього року ковзанки заливатимуться тоді, коли загальна середня температура буде дозволяти підтримувати їх у стані функціонування, сказав перший заступник голови КМДА.

Він нагадав, що на даний момент у Києві функціонують криті льодові ковзанки «Атек», «Крижинка», «Крижинка-хімволокно», «Авангард» та нова Льодова арена на території спортивного комплексу «Наука-спорт» та декілька приватних.

“Якщо погодні умови цієї зими будуть сприятливими, то мешканці столиці сміливо можуть купувати ковзани, адже тепер, щоб покататися на них, не потрібно буде далеко їздити”, - підкреслив Д.БАСС.