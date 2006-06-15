Астрологи дали прогноз на фінал Чемпіонату світу з футболу

Малайзійські астрологи, проаналізувавши ситуацію на чемпіонаті світу з футболу за допомогою традиційних китайських способів прогнозування, дійшли висновку, що у фінал вийдуть збірні Італії і Бразилії.

"У поточному році, що проходить під знаком Собаки, зірки прихильно ставляться до бразильських і італійських футболістів. В результаті обчислень ми дійшли наступного висновку: у фіналі чемпіонату можуть зустрітися наступні пари - Німеччина і Бразилія, Німеччина і Великобританія, Італія і Англія і, що найбільш ймовірно, Італія і Бразилія", - сказав у четвер один з провідних астрологів Малайзії китайського походження Деніел Чан в інтерв`ю газеті "Стар".

За його словами, додатковим аргументом на користь висунутої їм версії є і та обставина, що кожен знак китайського місячного календаря подавав у минулому істотну підтримку тій або іншій національній збірній.

І бразильці, і італійці стартували на ЧС-2006 з перемоги. Теперішні чемпіони світу переграли в своєму першому матчі хорватів (1:0), а збірна Італії виявилася сильнішою за Гану (2:0).

РІА "Новости"