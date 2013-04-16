Луческу: Чемпіонат та Кубок - це зовсім різні ігри

Про це він сказав, відповідаючи сьогодні на запитання журналістів у ході відкритого тренування «Шахтаря» перед кубковим матчем з «Карпатами», яке пройшло на спортивно-тренувальній базі «Кірша».

«Чемпіонат та Кубок - це зовсім різні ігри, - зазначив тренер «Шахтаря». - На поле виходять дві команди, над якими не тяжіють очки. Кожна хоче пройти далі. Не буде такого, що один колектив тільки обороняється, а інший атакує, тому що в будь-якому випадку нічия ні до чого не приведе. Все одно потрібно буде добиватися позитивного результату. Чекаю відкритої гри», - сказав М.Луческу.

Він додав, що «чекаємо завтра видовищний, відкритий поєдинок». «Сподіваюся, що збереться багато наших уболівальників і вони підтримають нас, адже найчастіше кубкові зустрічі навіть цікавіше, ніж матчі чемпіонату. Тим більше за одну гру визначається, хто пройде далі», - підкреслив наставник «Шахтаря», повідомляється на сайті клубу.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня відбудуться матчі чвертьфінальної стадії Кубка України, центральним з яких стане протистояння в Донецьку «Шахтар» - «Карпати».