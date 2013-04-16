Чемпіон світу з боксу проведе свій наступний бій в Україні

Суперником З.Байсангурова стане американець Деметріус Андраде, повідомляє інтернет-видання Boxingscene.com.

Торги за організацію бою виграла промоутерська компанія братів Кличків K2 Promotions, яка представляє інтереси З.Байсангурова. K2 Promotions запропонувала 501200 доларів. 80% цієї суми дістануться команді З.Байсангурова, 20% отримає Д.Андраде.

Нагадаємо, що 28-річний З.Байсангуров за свою професійну кар'єру провів 29 боїв, здобув у них 28 перемог (20 - нокаутом) і зазнав одну поразку. 25-річний Д.Андраде виграв усі 19 своїх поєдинків (13 - нокаутом).