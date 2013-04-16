Чемпіон світу з боксу проведе свій наступний бій в Україні
19:43, 16 квітня 2013Спорт
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Чемпіон світу з боксу у ваговій категорії до 69,9 кілограма за версією WBO (Всесвітня боксерська організація) чеченець Заурбек Байсангуров проведе свій наступний поєдинок 6 липня 2013 року в Києві або в Одесі.
Байсангуров за свою професійну кар'єру провів 29 боїв, здобув у них 28 перемог / Фото : akboxing.ru
Суперником З.Байсангурова стане американець Деметріус Андраде, повідомляє інтернет-видання Boxingscene.com.
Торги за організацію бою виграла промоутерська компанія братів Кличків K2 Promotions, яка представляє інтереси З.Байсангурова. K2 Promotions запропонувала 501200 доларів. 80% цієї суми дістануться команді З.Байсангурова, 20% отримає Д.Андраде.
Нагадаємо, що 28-річний З.Байсангуров за свою професійну кар'єру провів 29 боїв, здобув у них 28 перемог (20 - нокаутом) і зазнав одну поразку. 25-річний Д.Андраде виграв усі 19 своїх поєдинків (13 - нокаутом).
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